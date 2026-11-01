Снимка: iStock
-
Историята на балотажа в България: Кога за първи път избирателите гласуват на втори тур?
-
Слънчевият часовник във Варна отмерва времето до края на изборния ден
-
По-висока избирателна активност отчита секцията в Окланд, Нова Зеландия
-
Членове на секционни избирателни комисии не се явиха в област Монтана
-
Четири секции в Кърджалийско останаха без ток
-
Какво е чувството да носиш името на държавен глава
На първия тур на президентския вот гласуваха по-малко наши сънародници в сравнение с 2021 г.
Всички 18 избирателни секции на територията на Франция отвориха навреме за втория тур на президентските избори.
На първия тур в страната беше регистриран сериозен спад на избирателната активност, като до урните отидоха с около 40 на сто по-малко българи в сравнение с президентския вот през 2021 г. Очаква се през днешния ден да стане ясно дали сънародниците ни ще проявят по-голям интерес към балотажа.
Изборният ден в Турция започна при слаба активност
Вотът във Франция се провежда в условия на засилено напрежение в цялата страна. Вчера масови протести изкараха между 300 и 500 хиляди души по улиците на големите френски градове. Демонстрациите прераснаха в ожесточени сблъсъци със силите на реда, при които бяха хвърляни коктейли „Молотов”, най-малко двама полицаи пострадаха, а повече от 500 души бяха арестувани.
Въпреки напрегнатата обстановка в страната, няма данни за засегнати български секции или нарушена организация на вота. Изборният ден протича спокойно и при спазване на необходимите мерки за сигурност.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни