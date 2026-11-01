Всички 18 избирателни секции на територията на Франция отвориха навреме за втория тур на президентските избори.

На първия тур в страната беше регистриран сериозен спад на избирателната активност, като до урните отидоха с около 40 на сто по-малко българи в сравнение с президентския вот през 2021 г. Очаква се през днешния ден да стане ясно дали сънародниците ни ще проявят по-голям интерес към балотажа.

Изборният ден в Турция започна при слаба активност

Вотът във Франция се провежда в условия на засилено напрежение в цялата страна. Вчера масови протести изкараха между 300 и 500 хиляди души по улиците на големите френски градове. Демонстрациите прераснаха в ожесточени сблъсъци със силите на реда, при които бяха хвърляни коктейли „Молотов”, най-малко двама полицаи пострадаха, а повече от 500 души бяха арестувани.

Въпреки напрегнатата обстановка в страната, няма данни за засегнати български секции или нарушена организация на вота. Изборният ден протича спокойно и при спазване на необходимите мерки за сигурност.