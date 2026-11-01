Изборният ден в София започна. Секциите в столицата отвориха врати в 7:00 ч., като към ранните часове все още няма желаещи да гласуват.

В трите столични многомандатни избирателни района - 23, 24 и 25 МИР, право на глас имат над 1 200 000 избиратели. Те могат да упражнят своя вот в близо 1600 секции.

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В 11-о училище в града текат последните приготовления, за да могат първите избиратели да упражнят правото си на глас. На първи тур в 16-а секция на училището една от машината е изписала съобщение "Възникна грешка". Впоследствие в секцията преминаха на хартия. Днес машината е сменена.

В секцията предната седмица са гласували 202 души от общо 752 избиратели по списък. Това представлява избирателна активност от около 26-27%.

Днес столицата посреща изборния ден с дъждовно време. Предстои да стане ясно дали валежите ще възпрепятстват избирателите да стигнат до урните и ще повлияят на активността.