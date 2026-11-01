От изборната битка към една съвсем истинска спортна битка - Катерина Гранчарова и Юлиан Стоянов смениха микрофоните с шпаги и се впуснаха в света на фехтовката. Двамата се срещнаха с треньор Шаламанова и нейните млади състезатели, които им показаха основните движения и правила в спорта.

Тя разказа, че попада във фехтовката съвсем случайно, но бързо открива колко интересен и предизвикателен е този спорт.

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„Спортът е изключително различен и интересен. Предлага много предизвикателства“, сподели тя. По думите ѝ през последните години все повече жени избират да се занимават с фехтовка.

Разговорът премина и към правилата на състезателната пътека. На въпроса дали във фехтовката са позволени удари под кръста, треньорът обясни, че при оръжието сабя те са забранени и всяко нарушение води до наказание.

„Всичко трябва да е в рамките на правилата. За мен лично най-добрата защита е атаката. Можеш да тренираш атака и в следващия момент да се защитиш и да спечелиш точка“, обясни Шаламанова.

Тя коментира и подкрепата за младите спортисти, като изрази надежда политиците скоро да обърнат повече внимание на техните нужди. Треньорът призова младите хора да упражнят правото си на глас и разкри, че самата тя вече е гласувала.

В Деня на народните будители Шаламанова отправи и специален поздрав към своята учителка от детството - госпожа Стойчева. „Тя ми повлия изключително много да съм човекът, който съм днес. Много ви обичам, госпожо Стойчева“, каза Шаламанова.