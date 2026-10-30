Мащабни специализирани полицейски операции за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите и битовата престъпност се провеждат в област Пазарджик и област Русе. Проверките обхващат както русенския регион, така и районите на Пазарджик, Пещера, Септември, Панагюрище и Велинград.

В мащабните действия на терен са включени служители на криминална, икономическа и охранителна полиция, както и сили на жандармерията от Пловдив. „След предварителен анализ, който е направен в дирекцията, и обособяването на така наречените рискови места или зони, където би могло евентуално да се открият такъв тип закононарушения, се извършват активни проверки”, заяви говорителят на ОД на МВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.

Акции срещу купения вот в София и няколко области в страната

Инспекциите на органите на реда обхващат различни рискови обекти – офиси, заложни къщи, търговски обекти и игрални зали. Паралелно се извършва и засилен пътен контрол, при който полицаите спират автомобили за щателни проверки на шофьорите, пътуващите лица и превозвания багаж, като се следи за спазването на Закона за движение по пътищата и обществения ред.

В хода на акцията не са констатирани нарушения или престъпления, свързани с изборния процес, и няма задържани за търговия с вот. Служителите на реда обаче са арестували няколко души за конвенционални престъпления от общ характер, включително за притежание на наркотични вещества.

Полицейските екипи остават на терен, като специализираната операция в региона ще продължи до късно през нощта.

► Масови проверки и в Русенско срещу евентуален корпоративен вот

Мащабни полицейски действия за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите се провеждат и на територията на област Русе. През последните две денонощия там са проверени шофьорите на 364 моторни превозни средства, както и собственици на 14 фирми с цел превенция на евентуален корпоративен вот и оказване на натиск върху избирателите, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

При операцията са проверени 24 рискови места и адреси, за които има информация за възможни нарушения на изборното законодателство, 31 заложни къщи, както и 47 души от криминалния контингент. В хода на инспекциите служителите на реда са установили двама души, обявени за общодържавно издирване, предава кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

„Превантивните и активни действия за противодействие на престъпленията, свързани с изборното законодателство, са в ход на територията на цялата област. Успоредно с това се осъществява необходимата организация и координация на дейностите по охрана на изборните секции и обезпечаване на сигурността на изборния процес”, обясни Малчева.