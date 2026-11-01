Спокойно започна изборният ден в Бургас. В един от най-големите избирателни райони в страната към момента няма данни за сериозни нарушения.

В една от карнобатските секции машинното гласуване е преустановено заради технически проблем и избирателите са преминали към хартиени бюлетини. Неизправности са отчетени още в секция в Несебър и в 218-а секция в Бургас. Там два пъти е било необходимо присъствието на техническо лице, за да отстрани проблем с машината.

„Оказа се, че лентата просто е задръстена, не може да се гласува. Съответно имаше хора, които чакаха - едни за работа закъсняват, други пътуват. Наистина неудобно“, разказа председателят на секцията Атанасия Петрова.

Машината беше поправена и гласуването продължи. Въпреки че избирателите не бяха много, част от тях пристигнаха дори с домашните си любимци. Сред очакванията им към новия президент е да помогне за преодоляването на разделението в обществото.

„Има голямо разделение между нацията ни. Всеки дърпа чергата към себе си. Не може така“, посочи един от гласувалите.

МВР отчете 415 сигнала за изборни нарушения към 8:00 ч.

По данни на Районната избирателна комисия между първия и втория тур е имало около 10% смяна на членове и ръководен състав на секционните избирателни комисии.

Сред най-ранобудните избиратели в Бургаско са рибарите. Те излизат в морето още призори, а след улова се отправят към избирателните секции. В Ченгене скеле изборният ден започна и с необичаен въпрос към тях - на коя риба биха оприличили кандидатите за президент?

„Бих ги оприличил на пасажни риби - на тези, които минават и заминават, не оставят следа. Не говоря специално за президентските избори, а за политиците“, коментира рибарят Димитър Янчев.