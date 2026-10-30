Тезите, жестовете и посланията от единствения пряк кандидатпрезидентски сблъсък, както и новината от последните минути за подписаната обща декларация в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев, бяха основна тема в специалното студио на предаването „Пресечна точка“ по NOVA. В заключителните часове на предизборната кампания позициите на двата щаба защитиха журналистът Искра Ангелова от Инициативния комитет на Андрей Гюров и медийният експерт и предприемач Мартин Захариев от Инициативния комитет на Илияна Йотова.

По повод новината, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, Иван Костов, кметът Васил Терзиев, акад. Николай Денков и редица общественици са положили подписи под общ документ в подкрепа на Гюров и Кандев, Искра Ангелова заяви, че това е знак за държавническо мислене в условия на геополитическа несигурност и война на прага на Европа.

Политици и общественици призоваха за подкрепа за Гюров, сред тях е и Бойко Борисов

„В такава опасност трябва да се мисли надпартийно за българския национален интерес. Андрей Гюров последователно отказа да се договаря с партийни централи и сам извоюва високата си подкрепа още на първия тур. Това не е сглобка, а заставане зад категорично проевропейска и натовска кауза“, подчерта Ангелова.

От своя страна Мартин Захариев определи това обединение като политическа конфигурация от типа „орел, рак и щука“.

„Това са хора, които десетилетия наред откровено са се ненавиждали, но интересът клати феса. Без съмнение това обединение има своите аргументи и ще окаже влияние върху крайния изборен резултат на балотажа в неделя“, коментира Захариев.

По темата за състоялия се пряк телевизионен сблъсък между двамата кандидати Мартин Захариев изрази ритики към регламента.

„Имаше огромни очаквания, но нищо неочаквано не се случи. Кандидатите говориха за минали проблеми – кой какво е свършил или сбъркал, а трябваше да предложат ясна визия за следващия 5-годишен мандат. Липсваха съществени акценти, които да мобилизират периферията – и двамата говориха предимно на твърдите си ядра“, отбеляза Захариев.

Искра Ангелова се съгласи, че форматът бил ограничен. Според нея дебатът не успял да изведе ясно на преден план ключовите различия между претендентите, представяйки ги погрешно като „две страни на една и съща монета“. Тя изрази дълбоко безпокойство от ниската избирателна активност и призова хората да не остават безразлични в изборния ден.

В анализа на поведението на кандидатите Мартин Захариев даде висока оценка на Илияна Йотова, като посочи нейния богат политически, международен и институционален опит:

„Тя има контакти със световни лидери и самочувствие. Гюров също стоеше прилично на екран, дебатът премина в културен тон и двамата заслужават уважение за саможертвата да понесат тежестта и негативите на подобна кампания“.

Искра Ангелова коментира, че именно Андрей Гюров е демонстрирал кавалерско и възпитано поведение, без да отстъпва от категоричната си позиция по геополитическите теми, докато опонентката му е действала по-нападателно и изнервено.

Целия разговор гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка