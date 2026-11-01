Изборният ден в Пловдив стартира спокойно. Всичките 488 секции в града под тепетата отвориха врати навреме. В 404 секции ще се гласува с по една машина, а в 62, където хората са повече, ще се гласува с по две устройства. В 22 от секциите ще се гласува само с хартиена бюлетина.

Право на глас имат 305 699 души.

В секция 54 правото си на глас в първия час от гласуването упражниха 18 души, което е абсолютно същото като миналата неделя, каза Донка Ангелова, член на комисията.