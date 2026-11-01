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Секциите отвориха точно в 07:00 часа
Изборният ден в Пловдив стартира спокойно. Всичките 488 секции в града под тепетата отвориха врати навреме. В 404 секции ще се гласува с по една машина, а в 62, където хората са повече, ще се гласува с по две устройства. В 22 от секциите ще се гласува само с хартиена бюлетина.
Право на глас имат 305 699 души.
В секция 54 правото си на глас в първия час от гласуването упражниха 18 души, което е абсолютно същото като миналата неделя, каза Донка Ангелова, член на комисията.
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