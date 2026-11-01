Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са унищожили голяма част от военните възможности на Иран. По думите му Вашингтон трябва да се погрижи за още „един-два обекта“ в страната, като това може да бъде направено за минути.

Пред журналисти в резиденцията си „Мар-а-Лаго“ във Флорида Тръмп посочи, че преговорите с Техеран за прекратяване на войната, започната от САЩ и Израел в края на февруари, вървят добре. Той обаче допълни, че иранската страна не е особено надеждна.

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"Вашингтон не бърза с нови военни действия, тъй като иранските въоръжени сили и ядрената програма на страната понесоха тежки поражения", коментира американският президент. „Унищожихме флота им, унищожихме военновъздушните им сили, противовъздушната им отбрана и почти цялото военно оборудване, което имат. Разрушихме голяма част от производствения им капацитет и ядрените им възможности“, добави Тръмп.

Той подчерта, че САЩ планират да се заемат с още един или два обекта. „Можем да направим това за 10 минути. Планираме го“, каза американският държавен глава.

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Тръмп посочи и планината Пикакс, известна в Иран като Куланг, като място, на което „вероятно трябва да се обърне внимание“. Той визира предполагаем подземен ядрен комплекс и заяви, че действията срещу него могат да бъдат предприети бързо.

Редактор: Ралица Атанасова