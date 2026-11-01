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Пред журналисти американският президент посочи, че преговорите с Техеран за прекратяване на войната „вървят добре“
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са унищожили голяма част от военните възможности на Иран. По думите му Вашингтон трябва да се погрижи за още „един-два обекта“ в страната, като това може да бъде направено за минути.
Пред журналисти в резиденцията си „Мар-а-Лаго“ във Флорида Тръмп посочи, че преговорите с Техеран за прекратяване на войната, започната от САЩ и Израел в края на февруари, вървят добре. Той обаче допълни, че иранската страна не е особено надеждна.
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"Вашингтон не бърза с нови военни действия, тъй като иранските въоръжени сили и ядрената програма на страната понесоха тежки поражения", коментира американският президент. „Унищожихме флота им, унищожихме военновъздушните им сили, противовъздушната им отбрана и почти цялото военно оборудване, което имат. Разрушихме голяма част от производствения им капацитет и ядрените им възможности“, добави Тръмп.
Той подчерта, че САЩ планират да се заемат с още един или два обекта. „Можем да направим това за 10 минути. Планираме го“, каза американският държавен глава.
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Тръмп посочи и планината Пикакс, известна в Иран като Куланг, като място, на което „вероятно трябва да се обърне внимание“. Той визира предполагаем подземен ядрен комплекс и заяви, че действията срещу него могат да бъдат предприети бързо.Редактор: Ралица Атанасова
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