Сто години след смъртта на Хари Худини неговите най-смели номера отново оживяват пред публика. В Будапеща цирков спектакъл отдава почит на прочутия илюзионист, превърнал невъзможното бягство в изкуство и спечелил световна слава с изпълнения, при които всяка секунда е можела да бъде последна.

Вериги, заключени окови и резервоар, пълен с вода, са сред изпитанията, които зрителите виждат на сцената. Продукцията възстановява някои от най-знаменитите номера на Худини, включително опасното му бягство от 1912 г., при което той е спускан с главата надолу във воден резервоар със заключени крака.

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Представлението обаче не следва традиционния биографичен подход. Вместо да разказва последователно живота на илюзиониста, то превръща историята му в размисъл за времето, паметта и човешкия стремеж да надхитри смъртта.

В основата на сюжета е фантастична история, в която Худини се намира между света на живите и отвъдното. Неговата съпруга се обръща към Персефона от древногръцката митология с молба да върне любимия ѝ към живота. „Всеки, който изпълнява номера с бягства, всъщност си играе със смъртта. Той непрекъснато преминава отвъд границата“, обяснява режисьорът Ласло Магач.

Спектакълът обединява цирково майсторство, театрална игра, танц и акробатика, за да пресъздаде не само физическите предизвикателства пред Худини, но и мистерията, която го превръща в легенда.

Роден през 1874 г. в Будапеща като Ерик Вайс в еврейско семейство, бъдещият илюзионист заминава за Съединените щати, където изгражда изключителна кариера. Той става известен със способността си да се освобождава от белезници, вериги и сложни заключващи механизми, както и да се измъква от ситуации, изглеждащи без изход.

Но според създателите на представлението неговият талант далеч не се е изчерпвал с техническото майсторство. Худини е разбирал по изключителен начин как да привлича вниманието на публиката и да превръща всяко свое появяване в събитие. Хари Худини умира на 31 октомври 1926 г. Днес, век по-късно, неговото наследство продължава да вдъхновява артисти, а историята му отново поставя въпроса, който е вълнувал поколения зрители – докъде може да стигне човек в опита си да преодолее невъзможното.

Редактор: Цветина Петкова