Ден на траур беше обявен в окръг Бръчко в Босна и Херцеговина, след като четирима италиански граждани от силите на Европейския съюз EUFOR загинаха при катастрофа с военен хеликоптер.

Chinook CH-47 се разби в четвъртък по време на рутинна мисия в района на около 180 километра северно от Сараево. По данни на италианското Министерство на отбраната сред жертвите са двама военнослужещи и двама доброволци на Червения кръст.

На борда на хеликоптера пътували 15 души. Трима загинали на място, а четвърти починал по-късно в болница. Още 11 души били ранени и получили медицинска помощ в болници в Бръчко и близкия град Тузла.

Хеликоптер на мисията на ЕС се разби в Босна и Херцеговина, четирима загинаха (СНИМКИ)

Кметът на окръг Бръчко Синиша Милич обяви ден на траур в знак на солидарност със семействата на жертвите и с целия италиански народ. Италианският премиер Джорджа Мелони отдаде почит на загиналите. „Четири живота, прекъснати, докато служиха на Италия. Днес мислите ми са с тях и с хората, които ги обичат“, написа тя в Х.

Очаква се италианският министър на отбраната Гуидо Крозето да посети ранените и италианските военнослужещи в Босна и Херцеговина, придружен от началника на отбраната и екип италиански военни лекари.

Разследването на причините за катастрофата продължава. От EUFOR съобщиха, че няма щети по цивилна инфраструктура и няма пострадали цивилни.

Мисията на ЕС в Босна и Херцеговина, натоварена с поддържането на мира и сигурността, разполага с между 1000 и 1500 военнослужещи. EUFOR присъства в страната от 2004 г., когато пое функциите на мироопазващите сили на НАТО, разположени след войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г.

През юни 2008 г. четирима членове на EUFOR - двама германски офицери и двама испански пилоти - също загинаха при катастрофа с хеликоптер.

Редактор: Ивета Костадинова