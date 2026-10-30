-
„Уол Стрийт Джърнъл“: Украйна е спряла ударите срещу руски рафинерии след натиск от Тръмп
-
„Челюсти”: Европа на Макрон или на Льо Пен предпочитаме
-
Турция настоява за промени в Шенген: Над 6000 камиона чакат на границата с България
-
Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард се оттегля от поста, за да има свободата да говори „по непарични въпроси”
-
Най-малко петима ранени при руски удар в Харков
-
Нападение с два ножа в израелското посолство в Белград, обявиха най-висока степен на терористична заплаха (ВИДЕО+СНИМКИ)
В началото на септември властите в Москва обявиха вестника за „чуждестранен агент“
Руското независимо издание „Новая газета“ обяви, че прекратява дейността си под натиска на властите. В началото на септември вестникът беше обявен за „чуждестранен агент“.
„Новая газета“ беше унищожена. На 9 ноември ще угасим светлините в нашия дом, където сме живели 30 години. Ще изключим сървърите и ще си тръгнем“, се посочва в изявление, публикувано на сайта на изданието на руски и английски език.
Русия включи в списъка си с "чуждестранни агенти" независимия новинарски сайт "Медиазона"
Закрит ще бъде и музеят на убитата журналистка Анна Политковска в бившия ѝ кабинет.
Основана през 1993 г., „Новая газета“ беше една от малкото останали независими медии в Русия, известна с разследванията си за корупцията и с критичното си отразяване на политиката на страната.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни