Полският президент Карол Навроцки се завърна извънредно във Варшава, след като прекъсна официалното си посещение в Сенегал. Причината е задълбочаващото се напрежение около Конституционния съд, което изкара стотици демонстранти на улицата.

Повод за кризата стана временното отстраняване на председателя на съда и неговия заместник. Двамата са обект на разследвания за предполагаеми престъпления, а прокуратурата настоява да бъде свален магистратският им имунитет.

Случаят предизвика остър политически сблъсък между държавния глава Карол Навроцки и премиера Доналд Туск. Председателят на Конституционния съд е назначен по време на предишното управление, с което президентът е политически близък.

Напрежение около Конституционния трибунал във Варшава: Полицията влезе в сградата на съда

Опозицията обвини управляващите в опит за държавен преврат. От своя страна Туск защити действията на институциите като част от усилията за възстановяване на върховенството на закона.

Министърът на правосъдието и главен прокурор на Полша Валдемар Журек съобщи, че е внесъл в Конституционния съд пет искания за сваляне на имунитет, подкрепени с обемна документация. „Исканията обхващат 224 страници и 50 тома материали по делата. Става дума за различни предполагаеми престъпления, свързани с председателя на Конституционния съд и неговия заместник“, заяви Журек.

По думите му решението за временното отстраняване на двамата е взето от съдия Анна Корвин-Пьотровска, която има най-дълъг стаж в институцията. Министърът подчерта, че процедурата е проведена съгласно действащото законодателство.

Редактор: Цветина Петкова