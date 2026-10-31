Какво остава за родителите, когато децата им заминат далеч от България и никога не се завърнат? За самотата, раздялата и надеждата разказва спектакълът „Деца на света“ по текст на Стефан Цанев. Постановката събира на една сцена утвърдени имена като Рашко Младенов, Ели Скорчева и Йоана Буковска под режисурата на младата Мария Панайотова.

Според нея спектакълът не разказва единствено за младите българи, които напускат родината си, но и за онези, които остават. Действието проследява живота на двама възрастни родители в продължение на 20 години. Децата им отдавна са заминали в чужбина, а общуването между тях се случва от разстояние. Времето минава, но завръщането така и не се осъществява.

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Любопитното е, че макар да е работил 15 години в един театър със Стефан Цанев, това е първата пиеса на драматурга, в която Рашко Младенов участва. Актьорът разкри, че авторът дори е дописал част от текста след разговори с творческия екип.

От своя страна Мария Панайотова призна, че първоначално е изпитвала притеснение от работата с толкова опитни артисти. Впоследствие обаче открила, че дългогодишното приятелство между Младенов и Скорчева създава особена близост между персонажите им.

Премиерата на „Деца на света“ е на 2 ноември, а след това спектакълът ще гостува в Севлиево на 10 ноември и в Благоевград на 12 ноември.

Редактор: Цветина Петкова