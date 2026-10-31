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В системата не достигат около 30 000 специалисти по здравни грижи
Средната възраст на медицинските сестри в България вече наближава 60 години, а в здравната система не достигат около 30 000 специалисти по здравни грижи. Недостигът на кадри поставя все по-сериозни въпроси за бъдещето на здравеопазването у нас.
Възможно ли е болниците да функционират без достатъчно медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори? Как се справят специалистите, от които ежедневно зависят десетки човешки животи?
„Медицински пустини“: В пет общини у нас няма нито една медсестра
В търсене на отговорите екипът на „Темата на NOVA“ влиза на места, до които достъпът е строго ограничен, за да покаже работата на медицинските специалисти отвътре - там, където всяко дежурство е изпитание, а всяка минута може да се окаже решаваща.
За хората, които се грижат за пациентите, за трудностите в професията и за последствията от задълбочаващия се кадрови недостиг разказват журналистът Деница Суруджийска и операторът Андрей Стоилов.
Очаквайте „Поредно дежурство“ - в „Темата на NOVA“, веднага след Новините в 19:00 ч.
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