Средната възраст на медицинските сестри в България вече наближава 60 години, а в здравната система не достигат около 30 000 специалисти по здравни грижи. Недостигът на кадри поставя все по-сериозни въпроси за бъдещето на здравеопазването у нас.

Възможно ли е болниците да функционират без достатъчно медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори? Как се справят специалистите, от които ежедневно зависят десетки човешки животи?

„Медицински пустини“: В пет общини у нас няма нито една медсестра

В търсене на отговорите екипът на „Темата на NOVA“ влиза на места, до които достъпът е строго ограничен, за да покаже работата на медицинските специалисти отвътре - там, където всяко дежурство е изпитание, а всяка минута може да се окаже решаваща.

За хората, които се грижат за пациентите, за трудностите в професията и за последствията от задълбочаващия се кадрови недостиг разказват журналистът Деница Суруджийска и операторът Андрей Стоилов.

Очаквайте „Поредно дежурство“ - в „Темата на NOVA“, веднага след Новините в 19:00 ч.