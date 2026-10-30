Пожар избухна в жилищен блок в Казанлък. Огънят изпепели апартамент на седмия етаж от 8-етажна кооперация. Два екипа на пожарната се отзовали на сигнала, като спрели разпространението на огъня.

Мъжът, живеещ в апартамента, е пострадал, настанен е в болница без опасност за живота.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Пожар избухна в историческата резиденция на Хитлер „Орлово гнездо“

Полицията и пожарникарите успели да евакуират хора от съседните етажи по време на пожара. Няма пострадали.