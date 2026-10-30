Видео: БГНЕС / Снимка: Георги Манев, NOVA
-
Мечка нахлу в къща за гости в Кресна (ВИДЕО)
-
Обърнат камион блокира движението на АМ „Тракия” (ВИДЕО+СНИМКА)
-
Какъв е произходът на дрона, потопил кораба край нос Калиакра
-
Жертви и евакуирани след преминаването на циклона „Арнаб“ в Индия (ВИДЕО)
-
Гръцкият премиер призова за глобално морско примирие
-
Кадри показват момента на поразяване и последвалия взрив на кораба CONTSHIP JET
Пострадал, но без опасност за живота, е мъжът, живеещ в изгорелия апаратамент
Пожар избухна в жилищен блок в Казанлък. Огънят изпепели апартамент на седмия етаж от 8-етажна кооперация. Два екипа на пожарната се отзовали на сигнала, като спрели разпространението на огъня.
Мъжът, живеещ в апартамента, е пострадал, настанен е в болница без опасност за живота.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Пожар избухна в историческата резиденция на Хитлер „Орлово гнездо“
Полицията и пожарникарите успели да евакуират хора от съседните етажи по време на пожара. Няма пострадали.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни