Пожар избухнал тази нощ в резиденцията „Орлово гнездо”, използвана навремето от Адолф Хитлер, съобщи днес баварската полиция.

„Огънят отново се разгоря”, заяви полицейски служител.

Германската армия обмисля да използва изоставена вила край Берлин на Йозеф Гьобелс

Пожарникари били изпратени на историческия обект и са потушили пламъците. От полицията уточниха, че възобновяването на огъня се дължи на тлеещи въглени, след като основният пожар вече бил овладян.

В петък вечерта в „Орлово гнездо” избухна мащабен пожар. Органите на реда задържаха 33-годишен мъж по подозрение в палеж. Според прокуратурата първоначалната експертиза показала, че той страда от психично заболяване.

Сградата е до голяма степен унищожена от стихията, като материалните щети се оценяват на милиони евро.

Бившето нацистко убежище, разположено в Баварските Алпи близо до границата с Австрия, е завършено през 1938 година. От 1952 г. насам то се използва като ресторант. В петък заведението било затворено.

Според регионалната туристическа асоциация в близкия град Берхтесгаден Хитлер посещавал „Орлово гнездо” само няколко пъти, като посрещал там дипломати и чуждестранни делегации.

В политически план убежището „не е имало особено значение” и било ползвано основно от висши функционери на режима за отдих и лични тържества, посочват от асоциацията.

До инцидента в сградата се помещаваше постоянна историческа изложба за периода на националсоциализма

Редактор: Мария Барабашка