Германската армия обмисля възможността да използва имот на бившия нацистки пропаганден министър Йозеф Гьобелс край Берлин, където се намира негова изоставена вила, предаде ДПА.

Говорител на службата за инфраструктура на германската армия каза днес пред ДПА, че провинция Бранденбург и районът на Вандлиц са “силно ангажирани” с обсъжданията за имота, който е с площ от около 160 000 квадратни метра и се намира край малкото езеро Богензее, северно от Берлин.

От бункер в уютно жилище: Как едно убежище бе номинирано за престижна архитектурна награда

Бундесверът се нуждае от разнообразна нова инфраструктура, тъй като се разраства в отговор на геополитическата ситуация и новите изисквания на НАТО, заяви говорителят.

Имението, което се състои от няколко сгради и се намира в гориста местност, не се използва и е в лошо състояние от 2000 г. насам. Гьобелс, един от ключовите съратници на бившия нацистки диктатор Адолф Хитлер, е построил къщата край езерото Богензее през 1939 г.

Бивш нацистки бункер от Втората световна война стана стилна морска резиденция (ВИДЕО)

Отдавна се водят дебати как имотът може да бъде преустроен и използван с нова цел. Поради липса на средства за преустройството му Берлин е разрешил на местните власти във Вандлиц да го използват безвъзмездно до края на 2027 г. През януари в имота избухна пожар, който засегна сграда, принадлежала на младежкото крило на социалистическата партия в бившата ГДР.

Редактор: Станимира Шикова