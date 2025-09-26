Бивш немски бункер, преобразуван в тристайно жилище, бе номиниран за престижна архитектурна награда във Великобритания, съобщи Би Би Си. Бункер 681, разположен над залив в западната част на остров Гърнзи в протока Ламанш, е номиниран за наградата „Преустройство на годината“, която се присъжда от Британския институт по архитектурна технология.

Построен през 1942 г. като част от отбранителната система „Атлантически вал“ на Адолф Хитлер, бункерът е проектиран да побира 12 войници. Инициаторите на преустройството, което бе завършено през 2024 г. и отнело пет години, посочиха, че това е единственият бункер от Втората световна война, напълно преобразен в жилище на Британските острови.

Проектът е реализиран от екип разработчици и инженери. Екипът е прекарал пет месеца в изключително трудоемка работа, включително рязане на стоманобетон с диамантени триони.

Андре Ролф-Бисон, основател на строителната компания, участвала в реновацията, заяви, че проектът не е бил лесен. „Работихме с бетонни стени с дебелина два метра, без прозорци и с над 80-годишна история – но именно това го направи толкова интересно“, каза той.

„Признанието на Бункер 681 на международната сцена показва докъде могат да те отведат въображението и постоянството“, добави Ролф-Бисон. Проектът в Гърнзи ще се състезава с две други преустройства на наградите, които ще бъдат обявени на 26 септември.

Другите номинации включват сграда, класифицирана като културен паметник от втора степен, с мрежа от средновековни пещери от пясъчник, преобразувана в бар, и планетариум, създаден в неизползваемо викторианско подземно водохранилище.

