Кой казва, че старите военни бункери нямат потенциал за нов живот? Един бивш нацистки бункер от Втората световна война на остров Гърнзи днес изглежда съвсем различно – превърнат е в стилна морска резиденция с три спални и панорамна гледка към Атлантика.

Построен през 1942 г. от Вермахта, бункерът е част от масивната отбранителна система, изградена от нацистите по време на германската окупация на Нормандските острови. По време на Втората световна война стотици принудителни работници, предимно от Източна Европа, са използвани за укрепване на бреговата линия на острова.

Български военни шинели станаха хит в Америка (ВИДЕО)

Десетилетия по-късно бетонната структура е изцяло трансформирана от водещи архитекти, които вдъхват живот на иначе мрачното здание. Днес зад дебелите стени се крие модерен дом с изчистен дизайн, уютни помещения и красива морска гледка.

Но въпреки усилията и интериорния лукс купувачи засега няма. Никой не иска да го купи, въпреки вече цяла година е на пазара с цена от 2 милиона евро. Причините? Вероятно високата цена, но и историята. Не всеки би се чувствал комфортно да живее в бивша казарма на Вермахта, дори и с дизайнерски мебели и гледка за милиони.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова