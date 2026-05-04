Всяка година в първия понеделник на май музеят „Метрополитън” в Ню Йорк се превръща в най-коментирания червен килим в света. На него знаменитостите не просто позират, а изпращат послания. Едно облекло може да разкаже история. Друго – да предизвика скандал или да се превърне в политически лозунг и символ на цяла епоха.

Това е силата на Met Gala – събитието, което отдавна е надраснало рамките на модата. То събира на едно място кино, музика, лукс, политика, социални мрежи и културни войни.

От елитна вечеря до най-гледания моден спектакъл

Met Gala започва през 1948 г. като благотворително събитие за Института за костюми към Музея на изкуството „Метрополитън”. Първоначално е по-скоро вечеря за елита на Манхатън, отколкото глобално шоу.

С годините обаче балът се превръща в едно от най-очакваните събития в света на знаменитостите. Гостите трябва да интерпретират темата на годината. На това събитие обаче „интерпретация” рядко означава просто красива рокля. Очаква се образ, който ще бъде обсъждан с дни, а понякога години.

Официално Met Gala е благотворително събитие, но достъпът до него е строго контролиран. Единичните билети струват около 100 000 долара, а маса за 10 души започва от 350 000 долара. Гостите са приблизително 400. Това означава, че събитието не е просто скъпо, а почти недостижимо. Поканата е символ на статус.

Кога една рокля става скандал

Най-известните визии в историята на Met Gala често са онези, които разделят публиката. Едни ги наричат гениални, други – прекалени, неуместни или дори обидни.

Такъв е случаят с принцеса Даяна. През 1996 г. тя се появява в тъмносиня копринена рокля на Джон Галиано за Dior. Визията изглежда далеч по-смела от традиционния кралски стил. В този момент роклята се възприема като знак за свобода, независимост и нова публична идентичност след раздялата ѝ с принц Чарлз.

Риана и религиозната провокация

Години по-късно Риана също доказва, че Met Gala е място за визуални легенди. През 2015 г. тя се появява в огромна жълта рокля на китайската дизайнерка Гуо Пей. Визията веднага става част от интернет културата. Социалните мрежи я превръщат в меме и я прави още по-разпознаваема.

През 2018 г. темата на Met Gala е „Божествени тела: Мода и католическо въображение”. Католическата символика влиза в света на висшата мода – с кръстове, корони, злато, барокови силуети и препратки към църковни одежди.

Риана се появява с визия, вдъхновена от папските одежди – с богато украсена рокля и митра. За модната публика това е един от най-силните моменти на вечерта. За други обаче използването на религиозна символика върху червен килим изглежда като провокация.

Ким Кардашиян – когато тялото е марка

Малко знаменитости разбират Met Gala толкова добре, колкото Ким Кардашиян. Нейните визии често предизвикват спорове, защото работят с теми като слава, тяло, контрол и разпознаваемост.

През 2021 г. тя се появява в изцяло черен тоалет на Balenciaga, който покрива цялото ѝ тяло, включително лицето. На пръв поглед това изглежда като заличаване на идентичността. Ефектът обаче е обратен. Дори без лице, Ким остава разпознаваема.

Още по-голям дебат предизвика появата ѝ през 2022 г. с роклята на Мерилин Монро от 1962 г. Това е роклята, с която Монро пее „Happy Birthday, Mr. President” на Джон Ф. Кенеди. За едни решението на Кардашиян е почит към холивудска икона. За други – рисково използване на исторически артефакт за съвременен медиен момент.

Политика върху рокля

С течение на годините, когато прожекторите стават все по-силни, звездите с ясни политически възгледи започват да възприемат това събитие като трибуна, на която да споделят своите принципи и основни убеждения чрез облеклото си. Макар че никога не е било необичайно политически фигури да дефилират по червения килим, все по-често Met Gala е и сцена за политически послания, предава Vogue.

Един от най-обсъжданите примери е американският политик Александрия Окасио-Кортес през 2021 г. Тя се появи с бяла рокля, на която бе изписано „Обложете богатите с данъци”.

Кортес бе основна тема в публикациите за Met Gala в социалните мрежи. Хората я наричат „лицемер”, защото носи послание за икономическа справедливост на гърба на елегантната си рокля, а присъства на благотворително събитие с цени на билетите над 35 000 долара.

И тук се крие големият въпрос – може ли политическото послание да остане автентично, когато е поставено в среда на лукс, знаменитости и огромни суми пари?

Лена Уейт и видимостта като протест

През 2018 г. актрисата и писателка Лена Уейт носи пелерина в цветовете на ЛГБТИ флага. Вечерта е посветена на връзката между модата и католическата визуална култура, а нейният избор звучи като ясен отговор на дългата история на напрежение между църквата и ЛГБТИ общността.

Година по-късно, когато темата е „Лагер: Бележки за модата”, Уейт отново използва червения килим като платформа. Тя носи костюм с послание, което припомня ролята на чернокожите драг кралици в историята на лагер културата. Това не е просто моден жест, а опит да се върне видимостта на хората, които често създават култура, но рядко получават признанието за нея.

Люис Хамилтън и политиката на достъпа

През 2021 г. пилотът във Формула 1 Люис Хамилтън използва присъствието си на Met Gala, за да даде видимост на чернокожите дизайнери.

„Живеем във време, в което разнообразието и приобщаването са толкова важни, и затова създадох организация в рамките на моя собствен спорт. Много млади марки и дизайнери нямат същите възможности, така че това е, което наистина ме подтикна”, казва Хамилтън пред Vogue.

Пилотът във Формула 1 купи маса на бала и привлече елита на чернокожите модни таланти да се присъединят към него.

Met Gala 2026: „Модата е изкуство”

Дрескодът на Met Gala тази година е на тема „Модата е изкуство”. Балът ще се проведе на 4 май и отново ще събере едни от най-големите имена в модата, изкуството и развлеченията, предава „Асошиейтед прес”.

Темата на събитието е свързана с изложбата Costume Art на Музея на изкуствата „Метрополитън”, която ще представи около 200 произведения на изкуството и 200 облекла, проследявайки връзката между модата и изкуството през вековете. Този път акцентът пада и върху различните тела. Част от изложбата включва манекени, създадени така, че да представят по-голямо разнообразие от фигури. Това е важен жест в индустрия, която дълго време налага много тесен стандарт за красота.

Бионсе, Ана Уинтур и списъкът, в който всички искат да попаднат

Сред съпредседателите на събитието е Бионсе – едно от най-разпознаваемите имена в световната попкултура. До нея застават Никол Кидмън, тенис шампионката Винъс Уилямс и човекът, който от десетилетия ръководи всичко - главният редактор на списание Vogue Ана Уинтур.

Събитието има и организационен комитет, председателстван от дизайнера Антъни Вакарело и актрисата Зоуи Кравиц. В него фигурират имена като Сабрина Карпентър, Теяна Тейлър, както и Лена Данъм и Мисти Копланд.

И тазгодишната Met Gala обаче не избягва противоречията. Сред най-обсъжданите имена около събитието са Джеф Безос и съпруата му Лорън Санчес Безос , посочени като водещи спонсори и почетни председатели. Тяхното участие предизвика и протести от граждански организации, които критикуват влиянието на милиардерите върху културни събития.

Met Gala е събитие, което продължава да вълнува света. Не защото всички разбират от висша мода, а защото всяка визия носи история, позиция или провокация. На този червен килим дрехите не просто се показват, а говорят. Понякога те казват повече, отколкото самите зведи биха се осмелили.

Редактор: Ивайла Маринова