Риалити звездата и основателка на собствена марка бельо Ким Кардашиян призна, че няма представа колко струват някои ежедневни продукти, включително и млякото.

В подкаст 44-годишната звезда откровено сподели, че не е наясно с цените на „обикновени неща“.

„Нямам представа колко струват някои съвсем прости неща. Бих искала поне да знам колко струва една бутилка мляко“, призна Ким.

Докато не може да посочи колко харчи в супермаркета, Кардашиян успя да даде приблизителна оценка за годишните си разходи за външен вид.

„Може да са около един милион долара“, каза тя. „Косата ми, например, не е никак евтина.“

Звездата от „The Kardashians“ обаче уточни, че не всеки път плаща лично за гримьори и фризьори.

„Когато снимам шоуто си, продукцията поема разходите. Ако работя по друг проект, те също дават парите. Опитвам се да уредя всичко така, че да не се налага аз лично да плащам“, обясни тя.

Освен за финансовите си навици, Ким Кардашиян говори и за по-чувствителни теми, включително за раздялата си с рапъра Кание Уест, с когото имат четири деца — Норт (12), Сейнт (9), Чикаго (7) и Псалм (6).

„Имаше много неща, с които не можех да се справя“, сподели тя. „Не ми харесваше, когато някой говори лошо за бабата и лелите на децата ми. Ако човек изпитва такива чувства, значи не трябва да сме заедно.“

Ким разказа и за трудни моменти, свързани с психичното състояние на бившия ѝ съпруг, който през 2016 г. публично съобщи, че страда от биполярно разстройство. Тя описа случай, в който Кание купувал и после подарявал множество луксозни автомобили: „Прибирам се у дома – всички коли ги няма. После отново се връщам – имаме пет нови. След това се събуждам в друга ситуация и пак ги няма. Никога не знаеш какво ще те очаква, когато се събудиш – и това е много тревожно усещане.“

