Кание Уест замеси дъщеря си Норт в скандала с Пи Диди

Рапърът Кание Уест отново разбуни духовете, след като пусна нова песен с участието на 11-годишната си дъщеря Норт и изпълнителя Пи Диди, който в момента е изправен пред обвинения в изнасилване и секс трафик.

В събота Уест представи парчето "Lonely roads still go to sunshine", в което участват Пи Диди, синът му Крисън „Кинг” Комбс и малката Норт. Още в началото на песента се чува гласът на Диди, който изразява благодарност към Кание за подкрепата му, като споменава, че никой друг не се е свързал с него, докато е бил задържан в очакване на съдебен процес.

Кание Уест публикува гола снимка на жена си



В записа Уест нарича Диди „баща“, а дъщеря му Норт има кратко, но забележимо участие, рапирайки: „Когато ме видиш да сия, тогава виждаш светлината“.

Бившата съпруга на Кание - Ким Кардашиян, е опитала да предотврати пускането на песента и сега работи усилено за премахването ѝ. Малко преди официалното ѝ излизане, Уест публикува – а по-късно изтри – екранни снимки, които разкриват ожесточен спор между него и Кардашиян.

Редактор: Габриела Винарова