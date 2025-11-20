Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес Безос ще бъдат сред ключовите фигури зад кулисите на Met Gala 2026. На 17 ноември двойката беше обявена като основните дарители, които ще финансират събитието. От Vogue потвърдиха, че темата на следващата гала ще бъде „Изкуството на костюма“.

Събитието ще отбележи откриването на новата изложба в музея на изкуството в Ню Йорк "Метрополитън". „Costume Art“ ще бъде открита на 10 май 2026 г. и ще продължи до 10 януари 2027 г., потвърждава изданието.

Годината ще бъде и знакова за Vogue, тъй като това ще е първата Met Gala под ръководството на новия главен редактор Клои Мале, която наскоро наследи Анна Уинтур след 37-годишния ѝ мандат.

Джеф Безос и Лорън Санчес Безос за първи път присъстваха заедно на Met Gala през 2024 г. Тогава дрескодът беше „Градината на времето“, вдъхновен от едноименния разказ на Дж. Г. Балард, а музейната експозиция носеше името „Спящи красавици: Пробуждане на модата“. Санчес Безос се появи в специално създадена рокля на Oscar de la Renta. Основателят на Amazon я придружи в класически черен смокинг с папионка.

Връзката между двамата стана публично известна през януари 2019 г., малко след като основателят на Blue Origin обяви развода си с Макензи Скот след 25 години брак. По същото време и Лорън Санчес преминаваше през развод след 13-годишен брак с Патрик Уайтсел. Двойката не е разкривала как се е запознала, но източници на People твърдят, че първоначално са работили заедно по няколко проекта и „постепенно“ са развили романтични чувства.

Met Gala 2026 ще се проведе на 4 май 2026 г.

