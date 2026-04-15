Суперзвездата на поп музиката Мадона съобщи, че ще издаде нов албум – „Confessions on a Dance Floor: Part II”, с лейбъла Warner Records, предаде „Асошиейтед прес”. Датата на издаване е 3 юли. Това ще се случи 21 години след оригиналния албум – „Confessions on a Dance Floor”.

Мадона вече подсказа, че предстои втори албум от поредицата. През декември 2024 г. тя публикува видео в Instagram, в което се вижда как е в студиото заедно с продуцента на оригиналния албум Стюарт Прайс.

В официалното съобщение за пресата Мадона сподели посланието, което тя и Прайс са написали за албума. „Трябва да танцуваме, да празнуваме и да се молим с телата си. Това са неща, които правим от хиляди години – те наистина са духовни практики. В крайна сметка дансингът е ритуално пространство. Това е мястото, където се свързваме – със своите рани, със своята крехкост. Да се забавляваме е изкуство. Това е да преодоляваме границите си и да се свържем с общност от хора със сходни възгледи”, пише певицата.

