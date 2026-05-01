Гери Малкоданска ни показва малки хитрини за подреден и функционален балкон
С няколко малки решения терасата може да се превърне в едно от най-приятните пространства вкъщи. Гергана Малкоданска споделя своите изпитани техники за обновяване на балкона, които да ни осигурят комфорт и домашна атмосфера през летния сезон.
► Свалете нивото
Един от най-лесните начини да промените усещането на терасата е да свалите нивото на сядане. Вместо стандартна маса и столове, добавете по-ниска масичка, възглавници или по-мека зона за сядане. Това веднага създава по-спокойно настроение и ясно отделя терасата като място за почивка.
"Живей красиво": Какво е фън шуй и как да направим дома си по-хармоничен и подреден
► Повторете нещо от дома
За да изглежда терасата като продължение на дома, повторете малък елемент от интериора – цвят, текстура или материал. Дори един детайл е достатъчен, за да свърже двете пространства визуално.
► Растенията на острови
Вместо да подреждате растенията в редица, групирайте ги. Съберете по няколко саксии с различна височина и ги разположете на отделни места. Това създава дълбочина и прави пространството по-живо.
► Светлина на нивото на очите
Поставете лампи или фенери по-ниско – до нивото на сядане или около растенията. Така светлината става по-мека и уютна.
► Добавете движение чрез завеси
Лек текстил, като завеса, която се движи от въздуха, прави пространството по-леко и естествено. Това е детайл, който почти не заема място, но променя атмосферата.
► Изберете лесни за почистване материали
Мислете за почистването от самото начало. Изберете материали, които се поддържат лесно – външни килими, които могат да се изтръскват, калъфи за възглавници, които се перат, и мебели, които не задържат прах.
► Скрито съхранение и вертикално пространство
Малко място за съхранение прави огромна разлика – пейка с място вътре, кутия или кош, които могат да съберат възглавници, одеяла или дребни неща. Когато мястото е ограничено, мислете нагоре – рафт, висящи саксии или закачени елементи освобождават пода и правят терасата по-подредена.
Не забравяйте да си осигурите и електричество на терасата, за да можете лесно да добавяте лампи, музика или дори да работите навън.
Повече гледайте във видеото.
