С няколко малки решения терасата може да се превърне в едно от най-приятните пространства вкъщи. Гергана Малкоданска споделя своите изпитани техники за обновяване на балкона, които да ни осигурят комфорт и домашна атмосфера през летния сезон.

► Свалете нивото

Един от най-лесните начини да промените усещането на терасата е да свалите нивото на сядане. Вместо стандартна маса и столове, добавете по-ниска масичка, възглавници или по-мека зона за сядане. Това веднага създава по-спокойно настроение и ясно отделя терасата като място за почивка.

► Повторете нещо от дома

За да изглежда терасата като продължение на дома, повторете малък елемент от интериора – цвят, текстура или материал. Дори един детайл е достатъчен, за да свърже двете пространства визуално.

► Растенията на острови

Вместо да подреждате растенията в редица, групирайте ги. Съберете по няколко саксии с различна височина и ги разположете на отделни места. Това създава дълбочина и прави пространството по-живо.

► Светлина на нивото на очите

Поставете лампи или фенери по-ниско – до нивото на сядане или около растенията. Така светлината става по-мека и уютна.

► Добавете движение чрез завеси

Лек текстил, като завеса, която се движи от въздуха, прави пространството по-леко и естествено. Това е детайл, който почти не заема място, но променя атмосферата.

► Изберете лесни за почистване материали

Мислете за почистването от самото начало. Изберете материали, които се поддържат лесно – външни килими, които могат да се изтръскват, калъфи за възглавници, които се перат, и мебели, които не задържат прах.

► Скрито съхранение и вертикално пространство

Малко място за съхранение прави огромна разлика – пейка с място вътре, кутия или кош, които могат да съберат възглавници, одеяла или дребни неща. Когато мястото е ограничено, мислете нагоре – рафт, висящи саксии или закачени елементи освобождават пода и правят терасата по-подредена.

Не забравяйте да си осигурите и електричество на терасата, за да можете лесно да добавяте лампи, музика или дори да работите навън.

Повече гледайте във видеото.