В рубриката „Живей красиво“ тази седмица Гери Малкоданска дава няколко любопитни принципа на фън шуй, които може да приложим вкъщи, за да направим дома си по-хармоничен и подреден.

Това е древна китайска философия за това как пространството около нас влияе на енергията в живота ни. Фън шуй буквално означава „вятър“ и „вода“ - два природни елемента, които винаги са в движение. Според тази система същото трябва да се случва и с енергията в дома ни. Тя трябва да се движи свободно, без да се задържа в хаос или неправилно подредени пространства.

„Живей красиво“: Трикове за енергийно по-ефективен и екологичен дом

Много от правилата на философията са свързани с начина, по който възприемаме дома си - дали ни носи спокойствие, лекота и баланс. А пролетта е идеалният момент да направим малък енергиен рестарт. Това е сезонът на новото начало, на растежа и на свежата енергия.

Ето и няколко любопитни принципа от фън шуй, които можем лесно да приложим у дома.

► Огледалото не трябва да е срещу входната врата

Във фън шуй входната врата се нарича „устата на енергията“. Смята се, че именно оттук в дома влиза всичко - хората, възможностите и енергията. Ако точно срещу вратата има огледало, според фън шуй то буквално връща енергията обратно навън. Затова е добре огледалото в антрето да бъде разположено отстрани.

„Живей красиво”: Как да изберем перфектните завеси за дома

► Пространството зад входната врата трябва да бъде свободно

Когато отваряме входната врата, тя трябва да може да се отваря напълно. Ако зад нея има мебели, обувки или чанти, които я блокират, това символично пречи на енергията да влезе.

► Капакът на тоалетната чиния се затваря

Един от най-известните съвети във фън шуй е свързан с банята. Смята се, че отворената тоалетна символично „източва“ енергията от дома. Затова се препоръчва капакът винаги да бъде затворен.

5 грешки, които много хора допускат с осветлението вкъщи

► Счупените предмети не се пазят

Напукани чаши, счупени рамки или спукани огледала - във фън шуй това се счита за застояла енергия. Принципът е прост: или поправяме даден предмет, или се разделяме с него.

► Пространството под леглото трябва да бъде свободно

Спалнята е мястото, където възстановяваме енергията си. Според фън шуй под леглото не трябва да има складирани вещи, особено стари предмети или куфари. Смята се, че това блокира енергията по време на сън.

► Леглото не трябва да гледа директно към вратата

Има известно правило - краката ни не трябва да сочат директно към вратата. Тази позиция се счита за неблагоприятна.

► Огледала срещу леглото също се избягват

Не е добре да има огледало, което отразява леглото, тъй като се смята, че това създава неспокойна енергия в спалнята.

Как да направим работата от вкъщи приятна и ползотворна

► Кактусите не са най-добрият избор за спалнята

Във фън шуй растенията са важни, но не всички. Растенията с остри бодли, като кактусите, се считат за по-агресивни като енергия, затова често се избягват в зоните за почивка.

► Купата с плодове символизира изобилие

Един красив детайл от фън шуй е купата с плодове в кухнята. Смята се, че тя носи изобилие и благополучие, затова не е добре да стои празна.

► Внимавайте какво изобразяват картините

Фън шуй обръща внимание и на декора. Картините със спокойни пейзажи, природа или вода се считат за хармонични, докато изображения на буря, хаос или агресивни сцени се избягват.

► Повече кръгли форми

Според фън шуй кръглите и меките форми създават по-хармонична енергия. Затова кръглите маси, огледала и декоративни предмети се считат за балансиращи.

Фън шуй не означава да променим напълно дома си. Понякога малки детайли - къде стои огледалото, дали държим счупени предмети или как подреждаме спалнята, могат да създадат съвсем различно усещане в пространството. А пролетта е най-подходящият момент да внесем повече свежест, баланс и добра енергия у дома.

