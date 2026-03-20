Древната философия обяснява как пространството около нас влияе на енергията в живота ни

В рубриката „Живей красиво“ тази седмица Гери Малкоданска дава няколко любопитни принципа на фън шуй, които може да приложим вкъщи, за да направим дома си по-хармоничен и подреден. 

Това е древна китайска философия за това как пространството около нас влияе на енергията в живота ни. Фън шуй буквално означава „вятър“ и „вода“ - два природни елемента, които винаги са в движение. Според тази система същото трябва да се случва и с енергията в дома ни. Тя трябва да се движи свободно, без да се задържа в хаос или неправилно подредени пространства.

Много от правилата на философията са свързани с начина, по който възприемаме дома си - дали ни носи спокойствие, лекота и баланс. А пролетта е идеалният момент да направим малък енергиен рестарт. Това е сезонът на новото начало, на растежа и на свежата енергия.

Ето и няколко любопитни принципа от фън шуй, които можем лесно да приложим у дома.

► Огледалото не трябва да е срещу входната врата

Във фън шуй входната врата се нарича „устата на енергията“. Смята се, че именно оттук в дома влиза всичко - хората, възможностите и енергията. Ако точно срещу вратата има огледало, според фън шуй то буквално връща енергията обратно навън. Затова е добре огледалото в антрето да бъде разположено отстрани.

Пространството зад входната врата трябва да бъде свободно

Когато отваряме входната врата, тя трябва да може да се отваря напълно. Ако зад нея има мебели, обувки или чанти, които я блокират, това символично пречи на енергията да влезе.

► Капакът на тоалетната чиния се затваря

Един от най-известните съвети във фън шуй е свързан с банята. Смята се, че отворената тоалетна символично „източва“ енергията от дома. Затова се препоръчва капакът винаги да бъде затворен.

► Счупените предмети не се пазят

Напукани чаши, счупени рамки или спукани огледала - във фън шуй това се счита за застояла енергия. Принципът е прост: или поправяме даден предмет, или се разделяме с него.

►  Пространството под леглото трябва да бъде свободно

Спалнята е мястото, където възстановяваме енергията си. Според фън шуй под леглото не трябва да има складирани вещи, особено стари предмети или куфари. Смята се, че това блокира енергията по време на сън.

►  Леглото не трябва да гледа директно към вратата

Има известно правило - краката ни не трябва да сочат директно към вратата. Тази позиция се счита за неблагоприятна.

►  Огледала срещу леглото също се избягват

Не е добре да има огледало, което отразява леглото, тъй като се смята, че това създава неспокойна енергия в спалнята.

► Кактусите не са най-добрият избор за спалнята

Във фън шуй растенията са важни, но не всички. Растенията с остри бодли, като кактусите, се считат за по-агресивни като енергия, затова често се избягват в зоните за почивка.

►  Купата с плодове символизира изобилие

Един красив детайл от фън шуй е купата с плодове в кухнята. Смята се, че тя носи изобилие и благополучие, затова не е добре да стои празна.

► Внимавайте какво изобразяват картините

Фън шуй обръща внимание и на декора. Картините със спокойни пейзажи, природа или вода се считат за хармонични, докато изображения на буря, хаос или агресивни сцени се избягват.

► Повече кръгли форми

Според фън шуй кръглите и меките форми създават по-хармонична енергия. Затова кръглите маси, огледала и декоративни предмети се считат за балансиращи.

Фън шуй не означава да променим напълно дома си. Понякога малки детайли - къде стои огледалото, дали държим счупени предмети или как подреждаме спалнята, могат да създадат съвсем различно усещане в пространството. А пролетта е най-подходящият момент да внесем повече свежест, баланс и добра енергия у дома.

Повече по темата гледайте във видеото. 

Последвайте ни

