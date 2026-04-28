Останките са намерени извън една от южните порти на града
Археолози в Помпей за първи път използваха изкуствен интелект. С негова помощ те възстановиха външния вид на една от жертвите на изригването на Везувий преди близо 2 000 години.
Изображението е базирано на наскоро открити останки на възрастен мъж. Те са намерени извън една от южните порти на града, до теракотен съд, който вероятно е използвал като импровизирана защита.
Според археолозите мъжът е загинал в ранните часове на втория ден от изригването, по време на опит да избяга към морето. Смята се, че е бил убит от дъжд от вулканични камъни. До него са открити още лампа и десет бронзови монети.
