Археолози в Помпей за първи път използваха изкуствен интелект. С негова помощ те възстановиха външния вид на една от жертвите на изригването на Везувий преди близо 2 000 години.

Изображението е базирано на наскоро открити останки на възрастен мъж. Те са намерени извън една от южните порти на града, до теракотен съд, който вероятно е използвал като импровизирана защита.

Според археолозите мъжът е загинал в ранните часове на втория ден от изригването, по време на опит да избяга към морето. Смята се, че е бил убит от дъжд от вулканични камъни. До него са открити още лампа и десет бронзови монети.

