Ако след празниците ви е останал козунак и се чудите какво да го правите, решението може да бъде бързо, лесно и изненадващо вкусно. Шеф-готвачът Божана Кацарова показва как от остатъците може да се приготви популярен нюйоркски десерт – печен френч тост.

В дома си тя посреща екипа на NOVA и демонстрира рецепта, която отнема само няколко минути и изисква минимални продукти. Основата е именно козунакът, дори и престоял няколко дни, който се превръща в идеална база за десерта.

За приготвянето са необходими пет съставки – масло, пудра захар, мед, козунак и плодове по избор за гарниране. Маслото, захарта и медът се смесват до получаване на гладък крем, с който филийките се намазват от двете страни. След това те се подреждат в тавичка и се пекат за около 10 минути на 160 градуса, като се обръщат, за да се получи златиста коричка отвън и мека текстура отвътре. Рецептата може да се изпълни както в модерни уреди, така и в обикновена фурна.

По думите на Кацарова именно контрастът между хрупкавата коричка и мекия център е ключът към добрия резултат. Готовият десерт може да се сервира със сладолед, маскарпоне, конфитюр или други добавки според вкуса.

