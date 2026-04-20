Романът „Сбогом на оръжието” на Ърнест Хемингуей, безкомпромисно отрицание на войната и нейната антихуманна същност, отново ще бъде издаден на българския пазар.

Паулина Мичева, редактор и преводач, припомни, че романът излиза за първи път през 1929 г. Според нея днес, почти 100 години по-късно, ако човек го прочете, ще има усещането, че е писан вчера. „Това е умението на Хемингуей да прави вечна литература, а най-тъжното е че темата продължава да е актуална”, коментира тя.

Според Мичева антивоенните романи, както на Хемингуей, така и на Ремарк, трябва да се четат сега, да се преоткрият и публиката в 21 век трябва задължително да се срещне със „Сбогом на оръжието”.

„Хемингуей е идеалният автор за новото поколение, защото той пише с много динамичен и лаконичен стил, той е авторът, който казва литературата е архитектура, тя не е декоративно изкуство”, каза още Паулина Мичева.

