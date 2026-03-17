Когато принцеса Даяна пристигна на „Роял Аскот“ през 1988 г., тя прикова погледите с рокля на точки, перфектно съчетана с широката ѝ шапка. Повече от три десетилетия по-късно, на същото престижно състезание по конни надбягвания, Катрин, принцеса на Уелс, предизвика сравнения Лейди Ди в подобна рокля - дело на дизайнерката Алесандра Рич, с висока яка и волани, но също с класическия мотив на точки.

The Duchess of Cambridge’s polka dot Alessandra Rich dress at Royal Ascot nods to Princess Diana, who wore a near-identical dress to the Berkshire racecourse in 1988: https://t.co/PMZSWil1Ok pic.twitter.com/IaT0Nr4bmf — British Vogue (@BritishVogue) June 17, 2022

Роклите на точки запазват популярността си както през цялата история на модата, така и до днес.

На световната премиера на филма „Weapons“ в Лос Анджелис през юли 2025 г. актрисата Джулия Гарнър беше облечена с асиметрична рокля на малки точки. Ден по-рано Роуз Бърн присъства на премиерата на втори сезон на Platonic с черно-бяла рокля на точки, като някои от тях оформени като сълзи.

Хейли Бийбър също е усвоила тази мода. Тя беше заснета да прекарва лятото си с капри панталони на точки.

Музикалното дуо Риана и A$AP Rocky също споделят любов към този десен (по-специално чрез специална вратовръзка на точки), което подтикна Vogue да обяви лятото за „лятото на преосмислените точки“.

Oh Rihanna! The suit & the LEATHER or SATIN?? polka dot tie!🔥🔥 pic.twitter.com/b3wbo56Rf6 — LEGENDARY LADE! 🇳🇬 (@LegendaryLade) July 20, 2025

Междувременно, на Седмицата на модата в Копенхаген през август, гостите явно предпочетоха този десен пред обичайните флорални, райета или животински принтове, като много от тях завършваха визиите си с шалове, якета, сака, панталони тип bloomer или бандани на точки.

Толкова популярни са точките днес, че социалната мрежа Pinterest ги посочи сред основните си тенденции за есента на 2025 г. Търсенията за „outfits на точки“ са нараснали с 1026% спрямо предходната година, а „нокти на точки“ – с 1296%, според платформата.

Пъстра история

Радикалната промяна от ръчно към машинно производство по време на Индустриалната революция прави възможно за пръв път създаването на „перфектно кръгли и равномерно разположени точки“, обяснява Джорджина Рипли, която е главен куратор по съвременен и модерен дизайн в Националните музеи на Шотландия.

„С нарастването на популярността на шарените платове през XIX век, това съвпаднало около 40-те години на XIX век с полка манията, завладяла Европа и САЩ. Името полка било прикачено към няколко модерни явления, но трайно останало в контекста на текстилния десен“, казва тя пред CNN.

♦ В Средновековието обаче петната (точките) будели подозрение. „Поради визуалната прилика със следи от болести като чума, проказа, едра шарка, сифилис и морбили, точките се асоциирали със заболявания, зараза и нечистота“, обяснява Рипли.

♦ До началото на XIX век възприятията за точки се подобрили, тъй като „по-успешното им изобразяване“ ги превърнало в „символ на индустриалния текстил и следователно на модерността“. Тъй като хората искали да носят дрехи, смятани за авангардни, тъканите на точки, създадени машинно, естествено намерили фенове сред дамите от висшето общество. На така наречена „модна плоча“ от 1827 г., която е част от колекцията на музея Genesee Country Village & Museum в Мамфорд, Ню Йорк, е изобразена жена в розова и черна рокля на точки с буфан ръкави и наслоявания в долната част.

♦ През 20-те години на XX век точките преживели бум, обяснява Рипли, отчасти благодарение на Норма Смолууд – „Мис Оклахома“ за 1926 г. и победителка в конкурса „Мис Америка“ същата година, която се явила в бански костюм на точки. Две години по-късно принтът получил още по-голямо признание.

Norma Descygne Smallwood of Tulsa, OK was 100% Cherokee and crowned Miss America in 1926 pic.twitter.com/5GIDNE2rk3 — Tanja (@T__twitt) October 28, 2014

„Фактът, че Уолт Дисни представя Мини Маус през 1928 г. в червена рокля на точки и с подхождаща панделка, е свидетелство за мястото им в културата на 20-те години“, казва Рипли.

♦ Оттогава полка точките присъстват в поп културата на всяко следващо десетилетие. Във филма „Жена на годината“ (1942) панталонът на Катрин Хепбърн на черно-бели точки е един от най-запомнящите се модни моменти от лентата. (Този тоалет, както и другите ѝ костюми, допринесли за утвърждаването на нейния екранен стил и на репутацията ѝ на модна икона.)

Hope you're all enjoying WOMAN OF THE YEAR (1942) airing on TCM right now during their spontaneous Katharine Hepburn Day!



The film that started it all for Katharine...💕#letsmovie #womanoftheyear #tcmparty pic.twitter.com/7C1XfoZTMr — Katharine Hepburn (@katharinehhep) January 27, 2020

Точки носят още Мерилин Монро през 50-те, Туиги в мод културата на 60-те.

Marilyn Monroe photographed on the top of the Beverly Carlton Hotel (1951). She’s wearing a Louis Réard and Jaques Heim bikini that was a creme color with pink polka dots. She was seen in this bikini in her 1951 film Love Nest. 🤍 pic.twitter.com/a1qBvIOm4J — ➳ (@thatmarilyngirl) December 9, 2021

Принцеса Даяна също носи този десен през 80-те, както и Джулия Робъртс в сцената на поло мача в „Хубава жена“ (1990), посочва Рипли.

Day 2 - Favourite Costume

Day 2 - Favourite Costume

Pretty Woman

Julia Roberts Brown Polka dot dress pic.twitter.com/L13tXdoOd7 — Aims (@Aimsco91) January 2, 2024

Точките вдъхновяват творци и брандове. Японската художничка Яйои Кусама изгради творчеството си около темата за точките. Десенът оставя следа и в масовата мода. Появават се и тениски и кецове на точки.

Съвременни визии

Този принт редовно се завръща и отминава в модата. През 2025 г. най-голямото предимство на точките остава тяхната универсалност.

„Те могат да бъдат дръзки или фини, игриви или елегантни, в зависимост от това как са използвани“, казва Кейти Рунсуамран, моден консултант и почитателка на точки. В съветите си за стил тя допълва: „Всичко е въпрос на контраст и мащаб. Харесва ми да съчетавам големи точки с райета или други десени — така визията остава графична и смела. Аксесоарите също са забавен начин за игра. Ключът е балансът.“

Редактор: Цветина Петрова