Лиса Кудроу няма намерение да участва в още едно събиране на актьорския състав на „Приятели“. Актрисата изигра ролята на Фийби Бюфе в телевизионния ситком от 1994 до 2004 г., а заедно с колегите си Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Мат Лебланк, Матю Пери и Дейвид Шуимър засне еднократно специално издание, излъчено през 2021 г.

По време на интервю за "CBS News Sunday Morning" тази седмица Кудроу призна, че засега не се планира друг подобен епизод. „В момента не мисля, че има смисъл“, заяви 62-годишната актриса.

Въпреки това тя отбеляза, че е намерила голяма утеха в гледането на епизоди на „Приятели“ след смъртта на Пери. Актьорът, който изигра ролята на Чандлър Бинг, почина на 54-годишна възраст през 2023 г. „След като Матю почина, гледах епизодите като маратон. И е забавно!“, сподели Кудроу.

По-късно в разговора с журналисти тя призна, че често се връща към свои стари роли и потенциално би могла да изиграе Бюфе отново. „Не знам, това е добър въпрос. Не е изключено. Просто ще правя нещата, които правех и преди!“, каза актрисата.

