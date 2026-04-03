Любителите на рока ще имат възможност да се докоснат до част от най-емблематичните музикални инструменти и сценични костюми на своите идоли на предстоящия аукцион „Music Icons“. Събитието ще се състои в края на май в Ню Йорк, а част от експонатите вече могат да бъдат видени на изложба в Лондон.

Сред акцентите на търга са вещи на Ейс Фрели, включително легендарната китара „Гибсън Лес Пол“ от 1974 година. Инструментът е използван както при сценични участия, така и в студийни записи, и се смята за номер едно китарата на Фрели. Освен нея на търга ще бъдат предложени и инструменти на Кърк Хамет и Мик Марс.

Легендарни експонати от света на хеви метъла излизат на търг (ВИДЕО)

Мартин Нолан, изпълнителен директор на аукционната къща, описва китарата на Фрели като „истинско произведение на изкуството“. Той уточнява: „Кулминацията, разбира се, е китарата на Ейс Фрели. Очакваната ѝ цена е между 400 и 600 хиляди долара. Това е красива китара „Чери Сънбърст“, на която свири Фрели. От ноември 1976 до 1979 година той я използва постоянно по време на турнето „Kiss Rock and Roll Over“, а след това и в „Dynasty Tour“, което приключва през 1979-а.“

Търгът ще предложи на колекционери и фенове уникален шанс да се сдобият с редки сувенири от света на рока, като част от тях вече могат да бъдат разгледани на предварителна изложба.

