Легендарни предмети от света на хеви метъла излизат на търг като част от колекцията "Музикални икони". Сред най-ценните експонати е китарата на Ейс Фрели, използвана по време на едни от знаковите турнета на групата Kiss. Изложбата може да бъде видяна в Лондон, преди предметите да отпътуват за търг в Ню Йорк.

Част от колекцията вече е изложена в "Хард Рок Кафе" Лондон и ще остане там през следващите седмици.

Мартин Нолан, изпълнителен директор и съосновател на "Julien's Auctions", каза: "Хората наистина се свързват с тези предмети. Те са невероятни произведения на изкуството".

Рекордна продажба: Китара на Дейвид Гилмор беше купена на търг за 14,55 млн. щатски долара (СНИМКИ)



Сред най-ценните експонати са предмети на Ейс Фрели - оригиналният китарист на KISS. Сред тях - яке от турне през 1977 година и емблематичната му китара от 1974 година, използвана много пъти на сцената. Китарата се оценява се на 400 000 до 600 000 долара, казва Нолан.

В търга са включени и инструменти, използвани от едни от най-големите имена в рока - сред тях Кърк Хамет от "Металика" и Мик Марс от "Мотли Крю". "Кърк Хамет е представен със своята китара „Ouija“. На гърба ѝ има страхотен надпис, който разказва историята. Той толкова се гордееше с тази китара, направо я обожаваше. Използвана е на сцена, в студиото, във видеоклипове, той просто истински я обичаше. Това е наистина страхотен екземпляр и го оценяваме между 250 000 и 350 000 долара", разказва Нолан.

Пианото на Джон Ленън постави рекорд за най-скъпо продадена вещ на „Бийтълс“



Колекцията включва още предмети на Guns N’ Roses, The Cult и Black Sabbath. "Имаме представени и Guns N’ Roses с една наистина страхотна китара. Имаме неща на The Cult, както и на Motley Crue. Така че това са наистина специални предмети. Това е само извадка от общо 700-те артикула в търга. Имаме и предмет на Black Sabbath. Разбира се, нито един търг не би бил пълен без присъствието им", допълва Нолан.



След Лондон изложбата ще продължи в Токио, а самият търг ще се проведе в края на май в Ню Йорк. За феновете това е шанс да притежават не просто да предмет, а част от историята на музиката.

Редактор: Цветина Петрова