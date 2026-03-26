-
Намерени ли са останките на д'Артанян (ВИДЕО)
-
Застрашават ли климатичните промени риболова на лед
-
Прасковените градини, които привличат посетители от цял свят
-
НАСА избра за Снимка на деня кадър на българска фотографка (СНИМКИ)
-
Новата „свръхземя“: Орбитата ѝ е едва девет дни и е прекалено гореща за живот
-
Нидерландец колекционер пази най-старите български килими
Сред тях е китарата на Ейс Фрели, използвана по време на едни от знаковите турнета на Kiss
Легендарни предмети от света на хеви метъла излизат на търг като част от колекцията "Музикални икони". Сред най-ценните експонати е китарата на Ейс Фрели, използвана по време на едни от знаковите турнета на групата Kiss. Изложбата може да бъде видяна в Лондон, преди предметите да отпътуват за търг в Ню Йорк.
Част от колекцията вече е изложена в "Хард Рок Кафе" Лондон и ще остане там през следващите седмици.
Мартин Нолан, изпълнителен директор и съосновател на "Julien's Auctions", каза: "Хората наистина се свързват с тези предмети. Те са невероятни произведения на изкуството".
Сред най-ценните експонати са предмети на Ейс Фрели - оригиналният китарист на KISS. Сред тях - яке от турне през 1977 година и емблематичната му китара от 1974 година, използвана много пъти на сцената. Китарата се оценява се на 400 000 до 600 000 долара, казва Нолан.
В търга са включени и инструменти, използвани от едни от най-големите имена в рока - сред тях Кърк Хамет от "Металика" и Мик Марс от "Мотли Крю". "Кърк Хамет е представен със своята китара „Ouija“. На гърба ѝ има страхотен надпис, който разказва историята. Той толкова се гордееше с тази китара, направо я обожаваше. Използвана е на сцена, в студиото, във видеоклипове, той просто истински я обичаше. Това е наистина страхотен екземпляр и го оценяваме между 250 000 и 350 000 долара", разказва Нолан.
Колекцията включва още предмети на Guns N’ Roses, The Cult и Black Sabbath. "Имаме представени и Guns N’ Roses с една наистина страхотна китара. Имаме неща на The Cult, както и на Motley Crue. Така че това са наистина специални предмети. Това е само извадка от общо 700-те артикула в търга. Имаме и предмет на Black Sabbath. Разбира се, нито един търг не би бил пълен без присъствието им", допълва Нолан.
След Лондон изложбата ще продължи в Токио, а самият търг ще се проведе в края на май в Ню Йорк. За феновете това е шанс да притежават не просто да предмет, а част от историята на музиката.
Последвайте ни