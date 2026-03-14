Китара, използвана от музиканта Дейвид Гилмор в шест албума на „Пинк Флойд“, беше продадена на търг за рекордната сума от 14,55 милиона щатски долара по време на аукцион на „Кристис“ в Ню Йорк, съобщи АФП.

Легендарната Fender Stratocaster, известна като The Black Strat, се превърна в най-скъпата китара, продавана някога на търг. Тя значително надмина предишния рекорд от 6 милиона щатски долара, поставен през 2020 г. от китара, принадлежала на Кърт Кобейн – певец и китарист на „Нирвана“.

Black Strat е използвана от Дейвид Гилмор при записите на някои от най-известните албуми на британската прогресив рок група между 1970 и 1983 г., сред които The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall.

David Gilmour’s ‘Black Strat’ Sells for $14.55 Million, Becoming the Most Expensive Guitar Ever Sold



The guitar, which Gilmour played on songs “Money,” “Shine On You Crazy Diamond,” and his “Comfortably Numb” solo, beat Kurt Cobain’s previous sales record-holding guitar.



Инструментът беше част от колекция от емблематични рок китари, принадлежала на американския бизнесмен Джим Ърсей – собственик на отбора по американски футбол „Индианаполис Колтс“, който почина през 2025 г.

По време на същия аукцион и други инструменти достигнаха впечатляващи цени. Китара, изработена по поръчка за Джери Гарсия – съосновател на групата „Грейтфул Дед“, една от водещите формации на психеделичния рок – беше продадена за 11,56 милиона долара.

Редактор: Цветина Петрова