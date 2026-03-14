Снимка: Getty Images
С нея той е свирил в шест албума с "Пинк Флойд"
Китара, използвана от музиканта Дейвид Гилмор в шест албума на „Пинк Флойд“, беше продадена на търг за рекордната сума от 14,55 милиона щатски долара по време на аукцион на „Кристис“ в Ню Йорк, съобщи АФП.
Легендарната Fender Stratocaster, известна като The Black Strat, се превърна в най-скъпата китара, продавана някога на търг. Тя значително надмина предишния рекорд от 6 милиона щатски долара, поставен през 2020 г. от китара, принадлежала на Кърт Кобейн – певец и китарист на „Нирвана“.
Дейвид Гилмор - една легенда на 80 (СНИМКИ+ВИДЕО)
Black Strat е използвана от Дейвид Гилмор при записите на някои от най-известните албуми на британската прогресив рок група между 1970 и 1983 г., сред които The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall.
David Gilmour's 'Black Strat' Sells for $14.55 Million, Becoming the Most Expensive Guitar Ever Sold
The guitar, which Gilmour played on songs “Money,” “Shine On You Crazy Diamond,” and his “Comfortably Numb” solo, beat Kurt Cobain’s previous sales record-holding guitar.
🎸… pic.twitter.com/ZgLwAJIA2M
Инструментът беше част от колекция от емблематични рок китари, принадлежала на американския бизнесмен Джим Ърсей – собственик на отбора по американски футбол „Индианаполис Колтс“, който почина през 2025 г.
Реквизити от култови филми - на търг за милиони долари
По време на същия аукцион и други инструменти достигнаха впечатляващи цени. Китара, изработена по поръчка за Джери Гарсия – съосновател на групата „Грейтфул Дед", една от водещите формации на психеделичния рок – беше продадена за 11,56 милиона долара.
Последвайте ни