Мотористите са сред най-уязвимите участници в движението в Европейския съюз и формират около 16 до 20% от загиналите на пътя, въпреки че са малък дял от трафика.

Даниел Капсъзов, бивш вицепрезидент на Българската федерация по мотоциклетизъм, каза в предаването „Социална мрежа”, че данните за 2024 г. са по-щадящи от тези за 2023 г., но статистиката не се дължи на предприети мерки.

Той коментира, че мотоклубовете в страната предлагат изменения в Закона за движение по пътищата и в Наказателния кодекс, но вече в четири правителства няма никакъв резултат. По думите му има само една промяна и тя е, че беше изравнена скоростта на мотоциклетите с тази на леките автомобили по магистралите и по второкласните и третокласните пътища. Заради честата смяна на правителства няма последователност и постоянство в нещата, които мотоциклетистите искат да променят и постигнат, обясни Капсъзов.

Според него има положителна тенденция в гражданското общество на съобразяване с мотористите на пътя.

Капсъзов подчерта, че необходимо да има последващо обучение за младите мотористи след вземане на свидетелството за правоуправление, за да могат, когато се сдобият със свой мотор, да го опознаят и да се научат как да го управляват. Затова е необходим полигон и промени в закона, за което засега няма чуваемост от нито едно правителство, поясни той.

„Да бъдем толерантни, да се стремим да бъдем по-добри и да спазваме закона, защото само законът ни дава свобода”, пожела Даниел Капсъзов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова