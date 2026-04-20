Председателят на Европейската комисия обяви готовност за съвместна работа след изборната победа в България

Урсула фон дер Лайен очаква с нетърпение сътрудничеството с Румен Радев. Председателят на Европейската комисия поздрави Радев като победител след парламентарните избори у нас.

"България е горд член на европейското семейство и игре важна роля в справянето с предизвикателствата пред нас. Нямам търпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа", написа в Х Фон дер Лайен.

Председателят на Европейския съвет поздрави Румен Радев с изборната победа

Редактор: Мария Барабашка

