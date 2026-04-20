Израелски дрон днес нанесе удар в южната част на Ливан въпреки действащото десетдневно примирие между Израел и проиранската групировка "Хизбула", предаде "Франс прес".

Според ливанската държавна информационна агенция ННА дронът е атакувал район край река Литани. Към момента няма потвърдена информация за жертви.

От израелска страна заявиха, че армията ще използва "цялата си сила", за да реагира на всяка заплаха, независимо от договореното прекратяване на огъня.

Редактор: Ивета Костадинова