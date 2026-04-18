Хиляди ливанци започнаха да се връщат по домовете си, след като Израел спря бомбардировките в южната част на страната. Обявеното 10-дневно примирие между Израел и „Хизбула" започна в петък.

Много от хората, които се връщат казват, че със сигурност ще останат само до края му. Значителна част от тях намериха домовете си разрушени. Пораженията от бомбардировките засягат не само инфраструктурата в Южен Ливан, но и хиляди частни имоти. Дали примирието ще се превърне в спиране на бомбардировките и израелската окупация не е ясно.

От правителството в Бейрут се иска да разоръжи „Хизбула”. То няма капацитет за това. А самата групировка поставя редица условия, за да се пристъпи към мирно споразумение.

Редактор: Цветина Петрова