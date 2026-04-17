Ливанският президент Жозеф Аун заяви, че преките преговори с Израел са от решаващо значение, ден след като американският президент Доналд Тръмп обяви прекратяване на огъня между двете страни и предстояща среща между техните лидери.

„Преките преговори са от решаващо значение, а прекратяването на огъня е входът към продължаване на преговорите“, каза Аун в изявление, разпространено от президентството.

Тръмп заяви, че Израел и Ливан са се споразумели за 10-дневно прекратяване на огъня

Той потвърди, че целта на Бейрут е „да затвърди прекратяването на огъня, да осигури изтеглянето на израелските сили от окупираните южни територии, да върне пленниците и да уреди оставащите гранични спорове“.

Подробностите по споразумението за примирие, разпространени от Държавния департамент на САЩ, не съдържат нищо за изтегляне на израелските сили от Ливан.

Удар в Ливан часове преди примирието, има жертви и ранени в Газие

Редактор: Ивета Костадинова