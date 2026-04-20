Тежкотоварен автомобил се преобърна в пропаст край Прохода на Република. Инцидентът е станал около 19 ч. близо до село Мишеморков хан.

Водачът на тира е загинал на място. Част от товара се е разсипал в едната лента. Пътят е затворен за изтегляне на превозното средство, съобщиха от МВР.

Тир се обърна в Прохода на Републиката, шофьорът - с положителна проба за алкохол (СНИМКИ)

Има обходен маршрут за леките автомобили през прохода "Шипка", а товарните изчакват. Причините за катастрофата са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.