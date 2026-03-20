„Преди около 18 години македонската телевизия ме помоли да заснема документален филм за Майка Тереза. Заснех този документален филм и по време на творческия процес открих тази изключително силна жена. Влюбих се в нейния характер и сила“, разказва режисьорът и съсценарист на филма „Майка Тереза” Теона Митевска в предаването „Социална мрежа”.

„Много ми харесва разнообразието в нейния персонаж. Смятам, че е важно, когато говорим за исторически личности, най-вече жени, да покажем тази комплексност. Филмът демистифицира образа на Майка Тереза и показва лицето, което се крие зад легендата“, каза още тя.

30-ият юбилеен международен филмов фестивал София Филм Фест стартира на 12 март в НДК с „Обикновен инцидент“

„Засягаме периода, когато тя е 38-годишна жена. Впуснахме се в нейната личност по начин, по който да разберем как тя успява да направи всичко, което е постигнала. Тя се отказва от много неща, затова в заглавието на филма присъства думата майка. Отказва се от това да има свое собствено дете, за да бъде майка на целия свят“, каза Митевска.

„Персонажът на Майка Тереза във филма се основава и на личния ѝ дневник, който е издаден“, допълва режисьорът на филма.

