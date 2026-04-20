Първото тримесечие на бременността е време на вълнение, щастливи моменти, но и нови, непознати усещания. Макар външните белези все още да липсват, в организма протича истинска хормонална революция. Нивата на прогестерон и човешки хорионгонадотропин (hCG) се повишават, изгражда се плацентата, а тялото се пренастройва към новите си функции.

Нормално е всяка жена да усеща по различен начин и с различна интензивност промяната в своя организъм.

Умора и необходимост от повече почивка

Силната умора е сред най-честите ранни признаци на бременността. Тя е резултат от повишеното натоварване на организма и промените в метаболизма. Специалистите препоръчват да се осигурява достатъчно сън и да се избягва прекомерното физическо натоварване.

Гадене и повръщане

Гаденето, известно като „сутрешно“, засяга голяма част от бременните и може да се прояви по всяко време на деня. Приемът на малки количества храна, разпределени равномерно през деня, може да допринесе за облекчаване на симптомите.

Емоционални колебания

Хормоналните промени могат да доведат до промени в настроението, повишена чувствителност и раздразнителност. Това е нормална част от адаптацията на организма към бременността.

Храносмилателни неразположения

Забавената дейност на храносмилателната система, повлияна от прогестерона, може да причини киселини, подуване и запек. Поддържането на балансиран хранителен режим и достатъчен прием на течности е от съществено значение.

Кога е необходима консултация със специалист

Въпреки че повечето симптоми са част от нормалния ход на бременността, при силна болка, кървене или невъзможност за прием на течности е необходима своевременна медицинска консултация.

Информираността и навременната грижа могат значително да облекчат първите месеци от бременността и да помогнат на бъдещите майки да преминат през този период с повече увереност.

Допълнителна информация и съвети ще бъдат представени от специалисти по време на двудневното събитие на „Ох, на мама!“ за бременни и родители.

!!! Местата са ограничени, а пълната програма и регистрация ще откриете ТУК.

И в двата дни на събитието ще има томболи с атрактивни награди за посетителите!

Очакваме ви!

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори Pufies, Future, Valentis, НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, нашите основни спонсори Sopharmacy/Nanibell, BioGaia®, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, Нечовешки магазини, BebeMax , както и на нашите партньори Crazy Kids, Кendy Pharma, ДКЦ Неоклиник, Kaloo, Lilliputiens, One – Eco, NelVA, ASTRATEX, МетЛайф България, Goto jewellery and diamonds, Natur Pharma, BioNino, Plasmon, Little Treasures Kids Yoga, DEVIN Изворна, Термо Смарт ЕООД, Бочко, Матернеа, Ecowell, ECOS3, PartyFox, Huggy Bear, Candy Baby, Bilka, Info DAR, Светулка, издателство „Ентусиаст“, My Toy, Издателство МАМА ЗНАЕ, Престиж Wellness.

Институционални партньори на събитието са " Алианс на българските акушерки" , Фондация "Деца на борда", "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК) .

Редактор: Станимира Шикова