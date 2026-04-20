Снимка: АП, БТА
Генералният секретар на НАТО вижда в негово лице надежда за политическа стабилност на страната
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте поздрави в телефонен разговор Румен Радев за убедителната победа на „Прогресивна България” и изрази удовлетворение от възможността за продължаване на съвместното им сътрудничество в сферата на сигурността.
Марк Рюте подчерта, че вижда в лицето на Румен Радев надежда за политическа стабилност на България, която е и от ключово значение за сигурността в региона.
Spoke with Rumen Radev following his election victory in Bulgaria 🇧🇬— Mark Rutte (@SecGenNATO) April 20, 2026
I look forward to continued cooperation on shared security challenges
Генералният секретар на НАТО пристига при Тръмп след примирието с Иран
Редактор: Мария Барабашка
