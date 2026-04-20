Генералният секретар на НАТО вижда в негово лице надежда за политическа стабилност на страната

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте поздрави в телефонен разговор Румен Радев за убедителната победа на „Прогресивна България” и изрази удовлетворение от възможността за продължаване на съвместното им сътрудничество в сферата на сигурността.

Марк Рюте подчерта, че вижда в лицето на Румен Радев надежда за политическа стабилност на България, която е и от ключово значение за сигурността в региона.

Редактор: Мария Барабашка

