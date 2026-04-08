Генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия договор Марк Рюте ще проведе разговори с президента Доналд Тръмп във Вашингтон в сряда - ден след като Съединените щати и Иран се договориха за двуседмично примирие. Срещата е планирана и с държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пит Хегсет.

Тръмп нарече партньорите от НАТО „страхливци“ заради ограниченията на достъпа на американските сили до бази на тяхна територия и заради отказа им да поведат усилията за отваряне на Ормузкия проток.

Тръмп се съгласи да спре ударите срещу Иран за две седмици

Американският президент изрази гнева си от отказа на западните партньори да подкрепят войната му срещу Иран, разтърсвайки 77-годишния трансатлантически съюз. Сред традиционните привърженици на Алианса, застанали зад тези позиции, е и държавният секретар Рубио, който миналата седмица предупреди, че Съединените щати „ще трябва да преразгледат“ отношенията с НАТО предвид разрива заради Иран.

Рюте е бил централна фигура в съюзническите усилия да омилостивят американския лидер - често чрез ласкателство. По отношение на Иран той е наричал американските усилия за разрушаване на иранските военни възможности нещо, което трябва да се „аплодира“. Тръмп е отвърнал топло, описвайки генералния секретар като „прекрасен човек“ - дори докато е обвинявал останалите страни от НАТО, че са „направили всичко възможно, за да не помогнат“ на Близкия изток.

Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран ще прекрати отбранителните си действия

НАТО е поставяна под риск многократно, откакто Тръмп се върна на власт миналата година. Най-острата точка е заплахата му да завземе Гренландия от Дания - съседна членка на алианса. Преди това той изтегли подкрепата от Украйна, отправи заплахи да не защитава съюзниците, ако не харчат повече за отбрана, и предупреди за възможно изтегляне на американски войски от Европа.

