Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в социалната мрежа X, че при прекратяване на ударите срещу Ислямската република, иранските въоръжени сили също ще спрат „отбранителните си действия“.

По думите му безопасното корабоплаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано за период от две седмици, в координация с иранската армия и при отчитане на съществуващите технически ограничения.

Тръмп се съгласи да спре ударите срещу Иран за две седмици

Изявлението дойде малко след като американският президент Доналд Тръмп съобщи, че след разговори с пакистанския премиер Шехбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир е взел решение да преустанови нападенията срещу Иран за срок от две седмици.

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

В публикацията си в X Арагчи благодари на Пакистан за „неуморните им усилия“ за прекратяване на конфликта в региона. По-рано министър-председателят Шехбаз Шариф призова американския президент Доналд Тръмп да удължи с две седмици крайния срок за масирани удари срещу Иран. Шариф играе ключова посредническа роля в конфликта.

