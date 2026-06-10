От Ямбол до София, от София до Лондон, а след това обратно в България – но този път във Варна. Това е пътят на Симона Георгиева, която не се страхува да започва отначало и да търси мястото, където се чувства истински у дома.

Преди години тя заминава за Великобритания не с идеята да преследва типичната емигрантска мечта, а за да разбере дали животът в чужбина е нейният път.

„Просто исках да видя какво е да живееш в чужбина. Не съм отишла с цел да изкарам пари и след това да се върна в България. Исках да проверя дали това е моето място за живот“, разказва Симона.

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Лондон я посреща с много възможности и предизвикателства. Само за година тя успява да се издигне професионално – от управител на заведение до специалист по бизнес развитие на компании. Успехите обаче не успяват да компенсират забързаното ежедневие.

„В един прекрасен ден си дадох ясна сметка, че в някои дни прекарвам по три часа под земята в лондонското метро, само за да направя две-три срещи с клиенти“, спомня си тя.

Работата ѝ често я връща в България по служебни ангажименти. Именно една такава командировка я отвежда във Варна – град, който дотогава почти не познава.

Летен ден, плажен бар, коктейли и джаз музика променят представите ѝ за живота.

„Видях как хората живеят тук в един обикновен петък или събота – социалният живот, възможността да се събират често с приятели. Осъзнах, че мога да живея в центъра на света, но нямам качеството на живот, което имат хората в България“, казва Симона.

Решението идва бързо. Само за 24 часа тя подава молба за напускане, събира багажа си и се връща в България. Началото във Варна също не е лесно. Тя пристига почти без познати и отново трябва да изгради живота си от нулата.

„Както когато заминах за Лондон не познавах никого, така и когато дойдох във Варна, познавах само двама души. Мен не ме мотивират парите или работата на 65-ия етаж в лондонското Сити. Важно е да имам време за себе си, за приятелите си, да мога спонтанно да отида при баба ми на кафе и баница“, споделя тя.

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Днес Симона е успешен млад предприемач и управлява имоти за краткосрочно настаняване. Сред клиентите ѝ са дигитални номади, студенти и туристи от различни държави. „Всеки ден е различен. Това, че живея във Варна, а не в Лондон, не означава, че водя скучен живот“, категорична е тя.

Докато работи от импровизирания си офис на плажа, под шума на морските вълни, Симона е убедена, че е направила правилния избор. „Защо да не пробваш да се оправиш в собствената си държава, където е красиво, слънчево и сме близо до хората, които обичаме?“, пита тя.

Историята ѝ не е изключение. Данни на Националния статистически институт показват, че през 2025 г. над 5100 българи, живели в чужбина, са избрали Варна за свой нов дом. За мнозина морската столица се превръща не просто в място за живот, а в символ на завръщането към по-спокоен и пълноценен начин на живот.