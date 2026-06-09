От 13 до 19 юни София ще бъде домакин на едно от най-мащабните спортни събития в сферата на адаптирания спорт през тази година. Над 400 спортисти от 27 държави идват у нас за Световното първенство за атлети със синдром на Даун.

"В София предстои да се случи нещо наистина уникално. Това не е само първото подобно събитие в България, а и първото в Източна Европа, което го прави изключително интересно за световните федерации и за състезателите, които ще пристигнат тук". Това обясни в Обедния информационен блок по NOVA NEWS председателят на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков.

По думите му вече има чисто нова лекоатлетическа писта, която е готова да посрещне първите състезатели. "Гордея се, че успяхме да се преборим за тази писта, защото тя ще служи както на спортистите с увреждания, така и на всички останали атлети. Това е модерно съоръжение на Националния стадион „Васил Левски“, където ще се проведе една от най-масовите дисциплини", обясни той.

Световното за спортисти със Синдром на Даун ще е в България

Сред останалите локации, на които ще се провеждат събития са „Арена 8888“, където ще са състезанията по спортна и художествена гимнастика, както и WINBET Sport Center на територията на Военна академия, където в Академия „Каратанчева“ ще се играе тенисът, а тенисът на маса – в WINBET Sport Center. "Не случайно избрахме едни от най-добрите спортни съоръжения. Българите са известни със своето гостоприемство и искаме това събитие да остане в историята", подчерта Петков.

Българският национален отбор е представен от 20 състезатели. "Надявам се във всички дисциплини да имаме своите шансове. Подготвяме се максимално добре и разчитаме на работата на нашите треньори. Очакваме силно представяне както в леката атлетика, така и в спортната и художествената гимнастика. Имаме представители във всички дисциплини и ще стискаме палци за тях", заяви Петков.

Официалното откриване на първенството е на 14 юни пред Националния дворец на културата и по думите на председателя на Федерацията по адаптирана физическа активност - то ще бъде истинско събитие. "Абсолютно всички са добре дошли. Призовавам хората да дойдат и да подкрепят спортистите със синдром на Даун. В 19:00 часа ще започне Парадът на нациите. Участниците ще преминат от площад „Света Неделя“ по пешеходната зона на булевард „Витоша“ до НДК. Там ще бъде изградена сцена, на която ще ги посрещнат президентът Илияна Йотова и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Предвидили сме и концерт с участието на Криско, Мария Илиева и Любо Киров. Очакваме да се получи едно много красиво, емоционално и вдъхновяващо събитие, което да покаже гостоприемството на България", изрази надежда той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова