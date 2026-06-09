Националният осигурителен институт (НОИ) взе решение за осъвременяване на пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., със 7,8%. Необходимият за това финансов ресурс до края на годината е 513,1 млн. евро.

Според т.нар. „швейцарско правило“ отпуснатите до тази дата пенсии се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Започна изплащането на пенсиите за юни

На същото заседание за нов председател на Надзорния съвет беше избрана Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Като представител на синдикалните организации на поста заместник-председател на съвета застава Ася Гонева от Конфедерацията на независимите синдикати. Заместник-председател от квотата на работодателите ще бъде Кирил Бошов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Надзорният съвет прие още проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Повишението е със 7,8%, което означава, че от 170,51 евро тази пенсия става 183,81 евро, считано от 1 юли 2026 г.

Редактор: Цвета Лазаркова