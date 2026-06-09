Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Камионите ще бъдат спирани на граничните пунктове и ще изчакват там, докато не излязат резултатите от задължителните лабораторни анализи.

Мярката влиза в сила от 10 юни със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Мотивът за строгия контрол е осигуряването на качествена и безопасна суровина за производството на млечни продукти у нас.

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До крайното решение се стига, след като проверките през месец май са показали тревожни резултати – 24% от изследваните проби на вносни млечни суровини са били с несъответствия. От БАБХ обясняват, че това е наложило допълнителни мерки към вече произведените млечни продукти, което е създало административна и икономическа тежест за бизнеса. Затова държавата преминава към недопускане на суровини с влошено качество още на самата граница на страната.

Засиленият мониторинг обхваща няколко основни групи продукти, които ще бъдат подложени на специфични тестове:

⇒ Суровото мляко ще се изследва за общ брой микроорганизми (показател за чистота), соматични клетки (показател за здравето на животните), както и за наличие на инхибитори и афлатоксин М1.

⇒ Млечният концентрат ще преминава лабораторни анализи за микроорганизми и афлатоксин М1.

⇒ Млякото и суроватката на прах ще се тестват за салмонела, стафилококов ентеротоксин и афлатоксин М1.

⇒ Всяка пратка с масло ще се проверява за салмонела и листерия.

От Агенцията по храните са категорични, че до получаване на официалните резултати от лабораториите, всички транспортни средства с тези продукти ще остават блокирани на входящите пунктове.

Редактор: Мария Барабашка