Работата по разширението на третата линия на метрото в квартал "Слатина" е изпълнена на 45%, съобщи кметът на Столична община Васил Терзиев.

Очаква се новата отсечка да бъде открита до края на 2027 година и да превозва над 70 000 души. Тя ще достига до „Цариградско шосе”, където за първи път ще бъде създадена Метровръзка.

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Столичният кмет коментира и възможността проектът да бъде завършен навреме за „Евровизия”.

„Въпреки огромното желание на всички ни, няма как да стане навреме, това беше първият въпрос, който отправих към господин Найденов – възможно ли е, защото това би решило много от транспортните предизвикателства, които бихме имали покрай събитието. Не е възможно, така че транспортните проблеми ще ги решаваме по друг начин”, уточни Терзиев.

Редактор: Цвета Лазаркова